Лукашенко рассказал об антироссийской программе своих противников
Минск, 11 февраля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне», так как постсоветская республика «была трамплином для нападения на Россию». Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.
Характеризуя события минувшего года и массовые протестные выступления, Лукашенко заявил: «Это была не цветная революция, а мятеж и метод его — блицкриг».
«Нам бояться некого и нечего, стыдиться тоже», — заверил он собранных на ВНС.
Затем он изложил программу прозападной оппозиции, большую часть которой, судя по изложению Лукашенко, представляет откровенная русофобия. В частности, сообщил докладчик, оппозиционеры желают установить запрет российским компаниям на приватизацию, ограничить вещание российских телеканалов, провести тотальный перевод на белорусский язык и реализовать другие задачи ещё более жёсткой волны «белорусизации», чем нынешняя.
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