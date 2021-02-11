Москва, 11 февраля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Взаимную любовь испытывают 74% жителей России, к другим людям — 83%. Чувствуют себя любимыми 84%, приводит данные исследования 11 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Джованни Баттиста Тьеполо. Сердце

Ранее в сюжете: Жители России назвали самые лучшие фильмы о любви

Если человек любит кого-то или любим, у него всё получается (81%), становится больше энергии и вдохновения (66%), мир вокруг кажется лучше (56%).

По мнению 55%, любовь делает людей смелее. На любовь люди всегда отвечают благодарностью (61%). При этом 55% считают, что любовь к другим начинается с любви к себе.

Телефонный опрос проведен 7 февраля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, большинство жителей России (58%) верят в любовь с первого взгляда.

Читайте также: Почти 60% жителей РФ верят в любовь с первого взгляда