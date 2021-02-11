Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области второй день подряд выявляют по 204 новых инфицированных коронавирусом гражданина. Большая часть зараженных продолжает регистрироваться в шести крупных городах региона. Об этом 11 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

Оперштаб Ленобласти. В Ленобласти за стуки выявили 204 новых инфицированных.

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Так, за последние сутки в регионе было выявлено столько же инфицированных, сколько и сутками ранее — 204 человека. Большинство из них проживают в крупных городах региона — Гатчина (16), Кириши (15), Тихвин (14), Тосно (13), Выборг (12), Всеволожск (10). Всего в регионе были выявлены зараженныев 77 населенных пунктах всех 17 районах области.

Вместе с тем в Ленобласти выписали по выздоровлении 201 человека. Также в регионе за сутки было зарегистрировано еще девять летальных исходов от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 33 008 инфицированных, из них 29 887 человек выздоровели, 2645 продолжают лечение. Умерли 476 человек.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2263 койки для больных COVID-19, из них 1053 свободны (46,53%), в том числе 261 реанимационная.

Кроме того, в новой больнице в Сертолово открылось отделение для реабилитации после ковида. Для переболевших коронавирусом здесь организованы оздоровительные процедуры. Отметим, что курс по восстановлению здоровья доступен жителям всех районов Ленинградской области по направлению лечащего врача.