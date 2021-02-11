Москва, 11 февраля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович привилась вакциной от COVID-19, разработанной в России. Об этом она заявила РИА Новости.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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«В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин», — сказала Вуйнович.

Она напомнила, что прививки, как и прочие медицинские вмешательства, «являются индивидуальным решением каждого человека».

Вуйнович не стала говорить, какой из двух зарегистрированных в России вакцин она привилась, но рассказала, что после вакцинации чувствует себя хорошо.

На сегодняшний день в России зарегистрированы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».