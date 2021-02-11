Москва, 11 февраля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В случае принятия закон о защите прожиточного минимума начнет действовать с 1 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, это следует из проекта закона, внесенного в Госдуму членами Совфеда и депутатами от «Единой России» Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

«Принять закон мы намерены в весеннюю сессию», — отметил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Речь идет о неприкосновенности минимума имущества, а не определенной суммы дохода, который является источником для жизнеобеспечения, отмечают авторы.

Так, согласно поправкам, списанию за долги не подлежат «продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на ежемесячный доход гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Кроме того, прописывается, что «судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства также разъясняет должнику-гражданину право на обращение в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации при обращении взыскания на его доходы».

Инициатива предоставляет право гражданину обратиться в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном банковском счету средства в объеме прожиточного минимума.