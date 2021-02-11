Москва, 11 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Повышение сбора за утилизацию спецтехники не приведёт к удорожанию российской техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

«Предлагаемые изменения <…> не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий насчитывается порядка 200), а загрузка отечественных предприятий составляет в настоящее время порядка 50%», — говорится в ответе пресс-службы министерства на обращение ассоциации «Руслом.ком».

В ведомстве также напомнили, что утилизационный сбор на спецтехнику не индексировался уже пять лет.

Представители Минпромторга отметили, что рост утилизационного сбора предусмотрен лишь для техники, производство которой полностью освоено отечественными производителями, имеющими производственные мощности для удовлетворения спроса внутри России.