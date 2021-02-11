Москва, 11 февраля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция понемногу снижается, но это лишь временное отступление. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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«Да — на планете уже примерно миллиард человек её перенесли (если опираться на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител), да, началась массовая вакцинация. Коллективный иммунитет «на марше», но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. (Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных.

И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили. Потому и назвали тот грипп «испанкой», что писала об эпидемии только нейтральная Испания)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля 2021 года в мире выявлено 106 896 437 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 403 141 случай.