Новосибирск, 11 февраля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На заседании постоянной комиссия горсовета Новосибирска по социальной политике и образованию депутаты рассмотрели обращение заместителя председателя совета Антона Тыртышного о создании рабочей группы для изучения вопроса о введении электронных продуктовых карт для малообеспеченных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в совете депутатов Новосибирска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

По словам самого Тыртышного, предложение возникло потому, что около 8% людей, по опросам общественного мнения, говорят о том, что им не хватает средств даже на еду.

«На сегодняшний день в мэрии Новосибирска для таких случаев предусмотрена система приобретения продуктовых наборов, которые социальные службы раздают нуждающимся. Однако здесь есть одна сложность: набор продуктов фиксированный, а это значит — что каким-то людям они могут быть не нужны, а на что-то у них может быть аллергия», — отметил депутат.

По информации Антона Тыртышного, во многих странах и даже некоторых регионах России уже существует практика, когда горожанам выдается электронная карта с определённым лимитом, по которой можно самостоятельно приобрести в супермаркете продукты питания, за исключением табака и алкоголя.

Авторы инициативы уверяют, что электронная продуктовая карта позволит реально проанализировать и посмотреть, что пользуется спросом и действительно нужно людям.

Новосибирские депутаты приняли решение создать рабочую группу, на заседаниях которой в течение года будет прорабатываться этот вопрос юридически и технологически. Если будет найден успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты.