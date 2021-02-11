Владивосток, 11 февраля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Авиакомпании в ближайшие дни начнут продажу субсидируемых билетов для дальневосточников. Перелёт по маршруту Владивосток — Москва обойдётся в 10,2 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры

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Билеты можно купить либо в офисах, либо в кассах авиакомпаний. При этом у пассажира должна быть дальневосточная прописка. Для детей — свидетельство о рождении ребёнка, справка форма №8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства.

Власти Приморья намерены обратиться к авиакомпаниям с предложением продажи билетов помимо касс и онлайн. Также предлагается расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») прекратит полёты на Дальний Восток после того, как компании S7 выделили пять млрд рублей на субсидирование авиабилетов всем дальневосточникам, пишут «Известия».