Владивосток, , 07:02 — REGNUM Авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») прекратит полёты на Дальний Восток после того, как выделили пять млрд рублей на субсидирование авиабилетов всем дальневосточникам компании S7, пишут «Известия» ссылаясь на собственный источник.

Лоукостер «Победа» Николай Тасоев © ИА Красная Весна

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Так, «Победа» уже приостановила продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, следует из системы бронирования авиакомпании.

Отказ от полётов связан с выделением субсидий только одному перевозчику — нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира, а другой — нет.

При этом «Победа» не подавала заявку на получение субсидий на этом маршруте.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Nordwind («Северный ветер») весной 2021 года намерена запустить регулярные рейсы из двух городов Дальнего Востока в центральную Россию и курортные города страны.