Вашингтон, 11 февраля, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп отказался от публичных выступлений после ряда консультаций со своими помощниками, сообщает газета The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

Дональд Трамп

По их данным, бывший глава Белого дома намерен не выступать публично, чтобы повысить шансы на оправдательный приговор на процессе импичмента в Сенате. При этом сам Трамп недоволен этим решением, так как хотел бы активно комментировать происходящее. Однако сохранять молчание экс-президенту США помогает блокировка его учетных записей в социальных сетях.

Тем не менее ряд источников утверждает, что после процесса в Сенате Трамп возобновит свои публичные выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN заявил, что представители Республиканской партии США в Сенате не намерены выступать против экс-президента страны Дональда Трампа. По его данным, подавляющее число республиканцев не поддержит импичмент бывшего главы государства.