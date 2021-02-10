Гавана, 11 февраля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Примерно 150 тысяч доз вакцины Soberana 02, разработанной кубинскими специалистами для защиты от коронавирусной инфекции, произведено на Кубе. Об этом 10 февраля передает телеканал Telesur.

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В ближайшее время будет выпущена еще одна подобная партия препарата.

Первые две фазы клинических испытаний указанной вакцины были ранее успешно завершены. В марте на Кубе начнется третий этап исследований. Для этого будут привиты 42 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в кубинской столице Гаване ввели комендантский час в ночное время из-за вспышки COVID-19.