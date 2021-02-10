Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург 10 февраля поступило еще 62,9 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), сообщили в Смольном. Нарастающим итогом объем доставленной в город вакцины составляет 218 642 комплекта, это примерно 4% от численности постоянного населения мегаполиса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V»

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Динамика прививочной кампании также продолжает нарастать: за последние сутки сделано более 11,5 тысячи инъекций первой или второй дозой препарата.

С начала кампании в Петербурге вакцинировано 126 473 человека. Из них 27 011 человек полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составляет 88 329 доз. В настоящее время в Петербурге работают 111 пунктов вакцинации, в ближайшее время, по соглашению с Минздравом, их количество планируется довести до 146 пунктов.

«Индикаторы эпидемического процесса свидетельствуют о снижении распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечают в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с ковидом.

Снижается как количество новых случаев заболевания, так и число суточных госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями.

«Активное участие петербуржцев в прививочной кампании ускорит окончание эпидемии и предотвратит новые вспышки коронавирусной инфекции», — уверены аналитики.