Москва, 10 февраля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана на должность посла России в Эквадоре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Mid.ru Владимир Спринчан

«Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Эквадор», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей Андрея Векленко, который руководил российской дипмиссией в Эквадоре с января 2015 года.

Владимир Спринчан с 2017 по 2020 год был послом России в Боливии. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом, был заместителем директора Третьего департамента стран СНГ, советником-посланником посольства России в Казахстане. Владеет английским, испанским и румынским языками.