Доха, 10 февраля, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Авиасообщение с Россией Катар возобновит 3 марта, сообщил 10 февраля катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

Самолёт авиакомпании Qatar Airways

Сначала будут осуществляться рейсы из Дохи в Москву и обратно. Такие полёты будут происходить трижды за неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Катар остановил авиасообщение с большинством стран в апреле 2020 г. в рамках борьбы с распространением коронавируса.