Кронштадт, Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. При пожаре в жилом доме в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) погибли мужчина и женщина. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщение о возгорании в квартире дома 25 по улице Карла Либкнехта в Кронштадте поступило на пульт дежурного 10 февраля в 16:45 мск. В четырехэтажном доме горела квартира на последнем этаже.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в двухкомнатной квартире огнём охвачена обстановка в комнате площадью 5 кв. метров.

«Из квартиры спасено спасено два человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Однако медикам их спасти не удалось, мужчина и женщина скончались, оба отравились угарным газом во время пожара.