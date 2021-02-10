Калуга, 10 февраля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Калужской области уровень весеннего половодья 2021 года прогнозируется близким к норме, однако обильные снегопады могут серьёзно осложнить обстановку. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Карта паводкоопасных районов Калужской области.

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По данным Росгидромета, с 12 по 14 февраля в Калужской области ожидаются сильные снегопады, которые могут заметно осложнить ситуацию.

«За эти два дня возможно выпадение более половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличится. Поэтому пока говорить о какой-то конкретике прохождения половодья преждевременно», — считает начальник Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константин Никольский.

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, при развитии паводка по наихудшему сценарию наиболее сложная обстановка возможна на территории Дзержинского, Жуковского, Козельского районов, а также в Калуге и Обнинске. В зоне подтопления могут оказаться 16 населённых пунктов, свыше 300 жилых домов с населением более 1350 человек, три объекта экономики и два участка дорог. Возможно кратковременное подтопление пониженных участков местности, отдельных строений и автодорог местного значения в Юхновском, Малоярославецком, Боровском, Тарусском и Ферзиковском районах.

Во время паводка предусмотрено, что в аварийно-спасательных работах будет задействовано около 5,5 тысячи человек и 1654 единицы техники. На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 12 пунктов временного размещения населения. Оценка готовности находящихся в зоне затопления муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод пройдет с 25 февраля по 5 марта 2021 года.