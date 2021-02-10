Москва, 10 февраля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пора «раскачивать болото» и отменять обязательное ношение защитных масок в российских регионах. Нужно стимулировать вакцинацию, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») 10 февраля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

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Онищенко прокомментировал решение властей Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок. Фетиш, который мы сами себе придумали, заявил он, нужно менять на нормальное сосуществование человека с новой инфекцией.

«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать», — подчеркнул он.

По словам Онищенко, главное — стимулировать вакцинацию от COVID-19. В Удмуртии уже создали довольно высокую иммунную прослойку, потому отмена ограничений там оправдана, хотя при послаблениях нужно строже наблюдать за соблюдением санитарных мер.

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