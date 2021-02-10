Нижний Новгород, 10 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 февраля выявили 2443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2473 новых носителя коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 487 959 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 456 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 302, в Пермском крае — 270, в Саратовской области — 244, в Пензенской области — 208, в Башкирии — 163, в Ульяновской области — 151, в Кировской области — 150, в Оренбургской области — 140, в Удмуртии — 96, в Татарии — 79, в Чувашии — 75, в Мордовии — 67, в Марий Эл — 42.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 89 103 случая, в Саратовской области — 45 600, в Ульяновской области — 45 479, в Самарской области — 43 312, в Пермском крае — 42 570, в Оренбургской области — 35 586, в Пензенской области — 34 853, в Кировской области — 34 019, в Удмуртии — 26 515, в Башкирии — 25 894, в Чувашии — 20 309, в Татарии — 16 879, в Мордовии — 16 747, в Марий Эл — 11 093.

Полностью выздоровели 426 458 жителей округа, за последние сутки выписаны 2599 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9431 человек, за минувшие сутки скончались 72 жителя Поволжья, накануне умерли 65 человек.

Значительное расхождение — почти на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 10 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 348 человек, в течение минувших суток был зарегистрирован один летальный случай. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 546 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 012 710 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 14 494 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 516 461 житель России, за сутки выписаны 22 575 человек. 78 134 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 536 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 418 115 человек.