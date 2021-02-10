Москва, 10 февраля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В связи с ростом числа случаев нападения собак на людей в регионах Совфед проведет мониторинг реализации норм закона об ответственном обращении с животными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, такое поручение дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Злая собака

«Давайте дадим поручение провести мониторинг реализации закона об ответственном отношении к животным, и (нужно) понять, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы эта проблема решалась в правильном ключе, в законе всё прописано. Почему закон не выполняется? Люди очень остро реагируют на проблему, надо заниматься», — заявила Матвиенко.

В Совфеде предлагают пересмотреть законодательство в этой сфере.

«Это носит системный характер. Я считаю, что необходимо дать поручение профильному комитету провести мониторинг действия закона, который приняли два года назад — об ответственном обращении с животными, взвесить плюсы и минусы и внести предложения, чтобы предотвратить такие случаи», — отметил член Совфеда Виктор Абрамов.