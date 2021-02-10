Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга заключили дополнительное соглашение с Минздравом России об открытии еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19 на территории города. Это позволит развернуть в городе 146 прививочных пунктов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Таким образом, вакцинация населения от коронавируса сможет охватить больше горожан.

«Соглашение предусматривает возможность открытия дополнительных пунктов, в том числе 17 — на базе городских медицинских учреждений, четыре — федеральных, семь — частных», — пояснил чиновник.

На сегодняшний день в Петербурге работают 108 пунктов вакцинации, из них 97 — на базе городских поликлиник и 11 — в частных медицинских организациях.

За весь период в Петербурге вакцинировано 117 586 человек. Из них 24 310 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 8501 человек, вторично — 2303. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 218 642 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 83 731 комплект.