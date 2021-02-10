Москва, 10 февраля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать ещё в трёх торговых центрах Москвы. Об этом 10 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

dfuhlert Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

«Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно ещё в трёх торговых центрах — «Калужском», «‎Щёлковском» и «‎Водном», — приводит портал слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она также отметила, что в ТЦ «Океания» и «Город» сейчас проводится вакцинация только вторым компонентом. Со следующей недели только ко вторым прививкам перейдут «Саларис» и «Л-153».

Для вакцинации на выездном пункте не требуется предварительная запись, прививка ставится бесплатно. При себе гражданин должен иметь паспорт и, при наличии, страховой полис.