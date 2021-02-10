Манила, 10 февраля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В настоящее время переговоры о возможности поставок на Филиппины российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются в позитивном ключе. Об этом 10 февраля сообщил посол России в островном государстве Марат Павлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутника V»

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"Филиппинская сторона начала изучать наш проект. РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ред.) подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат добавил, что последнее является специальной процедурой, требующей определенного изучения и уточнил, что филиппинский регулятор запросил необходимые документы, которые российская сторона, со своей стороны, предоставила.

«Надеюсь, что их рассмотрение будет положительным», — отметил Павлов.

«Нужно подождать. Работа идет в позитивном направлении. Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ», — также уточнил посол России.

Отметим, на сегодняшний день на Филиппинах выявлено за все время пандемии в общей сложности свыше 540 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом при более чем 11,2 тыс. скончавшихся от COVID-19.