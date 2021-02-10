Москва, 10 февраля, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Граждане России старше 60 лет смогут получать прививку от COVID-19 в приоритетном порядке — наравне с медиками, учителями, работниками социальных организаций. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном 9 февраля на интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Изменения внесены в календарь профилактических прививок. К приоритету первого уровня, кроме перечисленных категорий граждан, относятся также люди с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.

В группу с приоритетом второго уровне включены сотрудники правоохранительных органов, работники инфраструктурных предприятий, таможенники, вахтовики и некоторые другие. В группу с приоритетом третьего уровня — призывники, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

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