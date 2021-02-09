Сантьяго, 10 февраля, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Переговоры о поставках в Чили российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершитель успешно. Об этом заявил глава минздрава Энрике Парис 9 февраля на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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По его словам, речь идет о поступлении препарата в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Чили стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В этот же день Энрике Парис объявил о переговорах с Россией по поводу возможного получения чилийскими центрами вакцины «Спутник V».