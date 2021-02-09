Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН приветствует усилия всех стран, участвующих в процессе мирного урегулирования в Сомали, заявила постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

«Члены Совета Безопасности приветствовали усилия лидеров сомалийского правительства и региональных лидеров по поиску решения для осуществления выборной модели», — заявила она.

Вудворд также отметила роль Африканского союза по налаживанию внутриполитического диалога в Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля группа террористов напала на гостиницу в сомалийском Могадишо. Спецпредставитель ООН Джеймс Суон решительно осудил теракт. По его словам, нападение на гражданские объекты с целью террора является недопустимым.