Лима, 10 февраля, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Кампанию по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции начали власти Перу, 9 февраля передает радиостанция RPP.

Дарья Драй ИА REGNUM Термометрия перед вакцинацией

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Ее проводят с использованием китайской вакцины Sinopharm, первая партия которой прибыла в страну 7 февраля в количестве 300 тысяч доз. В следующие два дня препарат будет доставлен в другие регионы Перу с помощью самолетов.

Первыми в стране будут привиты медицинские работники. В ближайшее время в Перу должна прибыть еще одна партия вакцины Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля перуанское правительство заключило соглашение о закупке 20 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпаниями Pfizer и BioNTech.