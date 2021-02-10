Брюссель, 10 февраля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Борьба с IT-гигантами за рекламное пространство, монопольно захваченное ими в сети Интернет, приобретает международный характер. Вслед за Австралией Евросоюз готовит свод законов, согласно которым поисковые платформы обязаны будут платить информагентствам за новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Об этом пишет Софи Танно 9 февраля 2021 года в статье «ЕС планирует скопировать опыт Австралии и заставить крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, платить за новости».

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ЕС рассматривает возможность заставить крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, платить за новости. Аналогичные законы в отношении этих IT-компаний приняли в Австралии.

Как сообщает Financial Times, депутаты Европарламента работают над двумя проектами цифровых правил ЕС, и в этом направлении могут позаимствовать опыт Австралии.

В планах законодателей потребовать от крупных технологических компаний платить за новостной контент, а также заставить их сообщать информационным агентствам об изменениях в ранжировании новостей на своих сайтах.

Мнения депутатов Европарламента по поводу того, как лучше всего провести такие законодательные реформы, разделились. Часть из них призывает не торопиться и дождаться отчета о результатах пересмотра авторского права в ЕС.

В 2019 году ЕС пересмотрел законы в области авторского права на едином цифровом рынке и в июне 2019 года принял соответствующую директиву. В результате Google и Facebook пришлось заключить лицензионные соглашения на публикацию новостей, поступающих от информационных агентств ЕС.

Авторское право на едином цифровом рынке предназначено для обеспечения «хорошего функционирования рынка авторских прав» и защиты публикаций в прессе за счет сокращения «разрыва в стоимости» между прибылью интернет-платформ и создателей контента.

У государств — членов ЕС есть еще два года на то, чтобы принять соответствующее законодательство, отвечающее требованиям директивы.

Австралия стала той страной, которая первая во всём мире принимает законы, требующие от цифровых гигантов, включая Google и Facebook, компенсацию австралийским новостным компаниям или уплату штрафов на миллионы долларов.

Эти законы вызвали ответную реакцию со стороны американских компаний: Facebook предупредила, что австралийским информационным агентствам может быть запрещено публиковать статьи в своей «ленте новостей», в то время как Google уже экспериментирует с австралийскими новостями, не показывая их при поиске.

Google пригрозила и вовсе удалить функцию поиска в Австралии, а Facebook предупредила, что извлечёт австралийский новостной контент, если будет принят новый закон, требующий от технологических гигантов компенсаций медиакомпаниям.

В ходе агрессивных публичных слушаний перед австралийскими сенаторами в прошлом месяце управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии Мел Сильва заявила, что компания будет вынуждена отказаться от функции поиска в Австралии, если соответствующий закон будет принят.

«Принцип доступности ссылок между веб-сайтами имеет основополагающее значение для поиска, и новый закон, усугубляемый неуправляемыми финансовыми и операционными рисками, не даст нам реального выбора, кроме как прекратить доступ Австралии к поиску Google, — сказала она. — Это было бы плохим результатом не только для нас, но и для австралийцев, и для разнообразия средств массовой информации и малого бизнеса, которые используют наши продукты каждый день».

За инициативой Канберры внимательно следят во всём мире, поскольку средства массовой информации всё сильнее страдают от цифровой экономики — ведь основные доходы от рекламы получают не они, а крупные технологические компании.

Изобретатель WorldWideWeb Тим Бернерс-Ли раскритиковал эти законы, отправив запрос в сенат Австралии, в котором он выразил свою обеспокоенность тем, что закон рискует нарушить фундаментальный принцип Интернета, требуя оплаты за соединение с определенным контентом в сети.

« Возможность свободно размещать ссылки, то есть без ограничений в отношении контента связанного сайта и без дополнительной оплаты, имеет важное значение для работы сети, для ее развития в данный момент и для того, какой она станет в ближайшие десятилетия », — написал он.

В своем запросе Бернерс-Ли также написал, что он поддерживает необходимость «надлежащего вознаграждения» информационных агентств за их работу, но «ограничения на использование гипертекстовых ссылок не являются правильным способом достижения этой цели. <…> Если бы этому примеру последовали в других странах, это могло сделало бы Интернет неработоспособным во всём мире. Поэтому я призываю Сенат удалить этот закон».

Офис торгового представительства США также призвал Австралию отказаться от её «обременительного» плана, заявив, что это может вызвать «долгосрочные негативные последствия» как для потребителей, так и для компаний.

С другой стороны, закон получил широкую поддержку от австралийских СМИ, многие из которых сильно пострадали из-за падения доходов во время коронавирусной пандемии .