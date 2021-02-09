Киев, 9 февраля, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о готовности предоставить информацию ЕС о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Об этом говорится в обращении Нескромного, обнародованном 9 февраля.

Один из бывших руководителей спецслужбы заявил, что располагает данными по разворовыванию международной помощи и о выводе денег из госбанков страны.

Нескоромный анонсировал переговоры, которые проведут юристы с представителями европейских правоохранительных органов, отметив, что от этого зависит стратегия его дальнейшего поведения.

Кроме этого, экс-работник СБУ заявил о готовности предоставить украинскому обществу информацию о том, что происходит на самом деле в спецслужбе.

«К сожалению, СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок. Торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков — этим занимаются целые подразделения спецслужбы», — заявил Нескромный.

Он считает, что глава СБУ Иван Баканов не контролирует ситуацию в ведомстве, а у президента Зеленского нет полной картины происходящего.

ИА REGNUM напоминает, что Нескоромного сейчас объявили в розыск и подозревают в подготовке убийства действующего генерала СБУ, начальника внутренней безопасности СБУ и «правой руки» Баканова Андрея Наумова. Следствие считает, что поводом является профессиональная деятельность Наумова — он не позволял подозреваемому назначить своих людей на должности в спецслужбе.

Также в СБУ заявили, что проверяют информацию о связи Нескоромного с российскими силовыми ведомствами.