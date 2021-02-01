Киев, , 21:57 — REGNUM Служба безопасности Украины проверяет информацию о связи экс-заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного с российскими силовыми ведомствами.

СБУ President.gov.ua

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов сегодня, 1 февраля, на закрытом совместном заседании комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Заявление Баканова приводит пресс-служба СБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Нескоромного подозревают подготовке убийства действующего генерала СБУ, начальника внутренней безопасности СБУ и «правой руки» Баканова Андрея Наумова. Следствие считает, что поводом для подготовки заказного убийства Наумова является его профессиональная деятельность — он не позволял подозреваемому назначить своих людей на должности в спецслужбе.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось и здесь без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», — подчеркнул глава СБУ, комментируя это дело в Раде.

Баканов заявил, что разоблачение Нескоромного и других лиц свидетельствует о том, что нынешнее руководство взяло курс на очищение СБУ и «на строительство новой, эффективной и действенной спецслужбы».