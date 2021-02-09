Москва, 9 февраля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате средств ПАО «Роснефть» в период его пребывания на посту вице-президента компании, заявил о своей невиновности, выступая с последним словом в суде. Об этом 9 февраля передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы.

Government.ru Виктор Ишаев

Бывший глава Хабаровского края заявил, что дело является заказным и пообещал прожить остаток жизни «прямо смотря людям в глаза».

«Четыре заказа не удалось, и это пятый заказ. Состояние здоровья не позволяет переносить эти вещи. Но я всю жизнь прожил стоя, прямо смотря людям в глаза, и остаток жизни также проживу», — заявил Ишаев.

Также с последним словом выступил второй фигурант дела Геннадий Кондратов. Подсудимый ранее признал свою вину и во время последнего слова попросил суд о снисхождении.

«Я всю жизнь честно трудился. У меня 45 лет трудового стажа. Я честно и добросовестно выполнял все поручения, которые мне давались. Прошу суд о снисхождении. Я оступился. Прошу суд назначить мне справедливое решение», — сказал Кондратов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаева обвиняют в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.