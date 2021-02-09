Рим, 9 февраля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Первые партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca доставлены во все регионы Италии, сообщил журналистам во вторник, 9 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Мы сможем начать обеспечивать защитой граждан в возрасте от 18 до 55 лет, в первую очередь преподавателей школ и вузов, сотрудников правоохранительных органов», — отметил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на9 февраля, в Италии умерли 92 002человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на422 (днем ранее— на 307). Число подтвержденных носителей выросло на10 630(днем ранее — на7970). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 655 319 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены413 967человек — на5637 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 194 795 граждан (за день этот показатель вырос на 37 202), что составляет около 2% населения Италии.