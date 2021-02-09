Москва, 9 февраля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за слово «площадка» применительно к Государственной думе, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Duma.gov.ru Максим Решетников

Решетников, отвечая на вопрос об обновлении законодательства в сфере банкротства, допустил, что инициатива может пройти обсуждение на площадке Госдумы. Слово «площадка» вызвало реакцию Володина.

«Максим Геннадьевич (Решетников), не площадка. Это модное слово, площадка есть у нас, где торги организуют», — сказал Володин.

Он обратил внимание министра на то, что в Госдуме находятся представители народа, которые принимают решение «быть законом или нет».

«А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются», — указал спикер Госдумы.

Он выступил против «упрощенчества» и дал понять, что в Госдуме оценили «модные словечки» министра.

«Если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста», — предложил Володин Решетникову.