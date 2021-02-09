Ижевск, 9 февраля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Удмуртию до 15 февраля поступит дополнительная партия вакцины от коронавируса в объеме 5,6 тыс. доз. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Он уточнил, что эта партия препарата будет использоваться для вакцинации организованных коллективов граждан — сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС и УФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 9 февраля, прививки от коронавируса получили 8556 жителей Удмуртии, из них 952 человека полностью завершили процесс вакцинации.

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