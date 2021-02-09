Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 февраля выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 515 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 109 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 112 человек. 347 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3056 человек.

По данным на утро 9 февраля прививки от коронавируса получили 8556 жителей Удмуртии, из них 952 полностью прошли вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил премьер-министру Ярославу Семенову рассмотреть возможность смягчения ряда ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Это необходимо сделать в течение одного-двух дней.

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