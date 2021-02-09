Загреб, 9 февраля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Хорватии началась вакцинация препаратами Moderna и AstraZeneca, предусмотрено 25 тысяч доз, сообщили в хорватском институте общественного здравоохранения.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

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Будут вакцинированы люди старше 65 лет, хронические больные и все остальные, кто хочет пройти вакцинацию. Эпидемиолог из Хорватского института общественного здравоохранения (HZJZ) Ива Пем Новосел пояснила, что распространение вакцины в Славонию и Далмацию началось 9 февраля, 10 февраля вакцины прибудут в Истрию и центральную Хорватию, а в пятницу — в северную часть Хорватии.

Хотя ассоциация пенсионеров просит отложить вакцинацию пожилых людей вакциной AstraZeneca, Пем Новосел говорит, что ситуация в Хорватии не такова, что вакцинацию следует откладывать.