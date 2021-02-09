Мехико, 9 февраля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В министерстве финансов Мексики заверили, что каждый год мексиканские семьи, получающие денежные переводы от родственников в Соединённых Штатах, теряют до 1,8 миллиарда песо ($90 млн) из-за того, что в некоторых обменниках иностранную валюту покупают по цене, гораздо ниже рыночной. Об этом сообщила газета La Jornada.

Доллары и песо

Чтобы решить данную проблему, министерство финансов Мексики объявило о проведении реформы, согласно которой семьи, получающие денежные переводы из США, или мигранты, совершающие поездки для личной доставки ресурсов, будут получать наибольшую сумму песо при конвертации валюты. Предполагается, что через государственный банк Banco del Bienestar члены мексиканских семей, проживающие в США, смогут отправлять деньги на родину.

Счета могут быть открыты в Соединённых Штатах при предъявлении консульского регистрационного номера, то есть документа, который может получить там любой мексиканец, независимо от своего иммиграционного статуса. Курс обмена валюты будет максимально приравнен к рыночному.