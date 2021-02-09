Чунцин, Китай, 9 февраля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В китайском городе Чунцин начались испытания беспилотного автобуса Apollo. Об этом сообщает портал Dictall.

Dictall Беспилотный автобус Apollo

Коммерческий автономный автобус Apollo произведён китайской компанией Baidu Inc. Длина автобуса составляет 4,4 м, ширина — 2,2 м, а высота равна 2,7 м. Вместить Apollo может 14 человек. Дальность хода беспилотного автобуса без подзарядки составляет 100 км.

Маршрут можно задать при помощи сенсорного экрана. В Чунцин весь путь автобуса во время тестовых испытаний составляет около 3 км без остановок. Это занимает около 20 минут. Одна поездка стоит 25 юаней (половина цены в период акции).

Ранее стало известно, что японская компания Toyota создала подразделение для разработки беспилотных автомобилей.

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