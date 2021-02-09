Челябинск, 9 февраля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Челябинске без отопления остались боле 40 многоквартирных домов. Об этом пишут СМИ.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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Авария произошла 9 февраля, когда температура воздуха была порядка минус 30 градусов. Также без тепла остались несколько социальных объектов.

К настоящему времени авария устранена. Система заполняется горячей водой. Отметим, эта авария не первая в Челябинске. Ранее с января их произошло уже несколько.