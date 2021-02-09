Москва, 9 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь является прерогативой властей столицы России. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Феликс Дзержинский

«Вопрос не патриотический, он провокационный. Вопросы памятников находятся в прерогативе городских властей», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку.

Также Песков подчеркнул, что на основании этого он не станет отвечать на данный вопрос.

Отметим, ранее с инициативой возвращения на Лубянскую площадь Москвы памятника Феликсу Дзержинскому обратились отечественные писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Также вернуть данный памятник на Лубянку призвало руководство общероссийской организации «Офицеры России», где уверены, что перенос монумента в 1991 году был незаконным.

Напомним, Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 — 1926) — русский революционер, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, а также основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК).