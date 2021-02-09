Москва, 9 февраля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Возможность добровольно отказаться от онлайн-переводов денежных средств должна быть в перечне услуг российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя соответствующую инициативу, обнародованную Общероссийским народным фронтом, она пояснила:

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Вполне вероятно, что она могла бы уберечь граждан, которые не пользуются функцией переводов, от мошеннических действий. Но сказать, что такое нововведение станет панацеей, нельзя. Злоумышленники пользуются массой способов обокрасть граждан — онлайн-переводы не единственный их инструмент.

Они и по квартирам ходят, и звонят с навязчивыми уговорами снять наличные и положить на «запасной» счет. Поэтому для того, чтобы обезопасить старшее поколение и других граждан, которые могут попасть в неприятную ситуацию, требуется иной подход.

Я бы предложила вести более активную разъяснительную работу — в банках, в МФЦ, при помощи социальных роликов, федеральных телеканалов и программ, направленных на целевую аудиторию. Ведь предупрежден — значит вооружен. А у нас на сегодняшний день таких предупреждений откровенно мало».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее активисты проекта ОНФ «За права заемщиков» заявили, что количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.

В ЦБ «Известиям» заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финуслугами.