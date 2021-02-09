Новосибирск, 9 февраля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска прокомментировали появившееся ранее в социальных сетях видео, на котором видно, как погрузчик скидывает грязный снег с Октябрьского моста в реку Обь. Власти назвали такую ситуацию форс-мажором.

Сброс грязного снега в реку. Новосибирск. 2021

«В условиях перепада температур — резкого перехода от положительных температур на отрицательные — дорожным учреждениям была поставлена задача очистить проезжую часть, максимально обеспечив безопасность движения на основных магистралях города. — прокомментировали «НГС. Новостям» в администрации города. — Находясь в ситуации форс-мажора, машинист дорожно-эксплуатационного учреждения, пытаясь ускорить процесс очистки тротуарной части Октябрьского моста, самовольно принял решение сбросить часть снега».

В мэрии утверждают, что по данному факту проведён разбор, составлена беседа о недопустимости таких действий при уборке проезжей части.