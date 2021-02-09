Москва, 9 февраля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса инструктируют соратников блогера Алексея Навального по ведению подрывной работы в России. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По её словам, 8 февраля в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча со сторонникам блогера Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым, в которой принимали участие ЕС, США и Великобритания.

«По сути, это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что сторонники Навального поступают как предатели, обсуждая с официальными лицами Евросоюза и США возможное введение санкций против России. По её словам, подобные примеры найдутся и в высокой литературе, и в детских сказках. Для России подобные ситуации имеют однозначную квалификацию.

Отметим, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить блогера.

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