Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Вандалы атаковали сфинксов на Египетском мосту через Фонтанку в центре Петербурга. Об этом первыми заявили очевидцы в социальных сетях, приложив фотографии.

Дарья Драй ИА REGNUM Египетский мост

Об акте вандализма стало известно в ночь на 9 февраля. Вандалы облили лица сфинксов черной краской. Утром на месте происшествия уже побывали реставраторы Государственного музея городской скульптуры.

Заметим, сфинксы являются памятниками культуры федерального значения. Они появились на мосту еще в начале XIX века.

Реставраторы осмотрели сфинксов, составили акты, но, как сообщила начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина, сейчас в Петербурге слишком холодно для продолжения работ — температурный режим не позволяет проводить реставрацию, в морозы свежая краска может привести к необратимым последствиям для скульптуры.

«Даже самые опытные реставраторы не будут проводить работы, когда на улице минус 16 градусов. Поэтому специалисты сейчас всё зафиксировали. Мы готовим обращение по факту вандализма в правоохранительные органы, чтобы они нашли тех людей, которые это сделали. А как только потеплеет, займемся приведением сфинксов в порядок», — цитирует Шишкину «Петербургский дневник».

Теперь сфинксам придется ждать весны, когда в Петербурге установится стабильная температура в плюс 6−8 градусов.

Заметим, у сфинксов Египетского моста богатая история происшествий. Например, один из сфинксов пострадал при бомбардировке во время блокады Ленинграда, а в 1989 году с одним из них столкнулся автомобиль, отчего скульптура упала в Фонтанку.