Москва, 9 февраля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 15 019 носителей коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 84 из 85 регионов РФ. Лидерами среди субъектов по числу новых носителей стали Москва (1584), Санкт-Петербург (1078) и Подмосковье (903).

За сутки умерли от COVID-19 530 человек, полностью поправили здоровье 21 795 человек.

Всего в России с начала пандемии, по информации штаба, выявлено 3 998 216 случаев заражения коронавирусом.