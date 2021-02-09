Екатеринбург, 9 февраля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Новым мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов. Такое решение приняла городская дума на своём заседании.

Екатеринбург.рф Депутаты избрали Алексея Орлова Главой Екатеринбурга

Конкурсная комиссия предложила кандидатуру Орлова на согласование думы. Депутаты почти единогласно поддержали такой выбор. Воздержались лишь два парламентария.

Орлов ранее занимал пост первого вице-губернатора Свердловской области. Среди кандидатов на пост главы города также рассматривались депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев и глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Как сообщало ИА REGNUM, пост оставался вакантным после ухода экс-мэра Александра Высокинского в структуры областной власти.