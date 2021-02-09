Новосибирск, 9 февраля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Новосибирская прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав научных работников учреждений Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом ведомство сообщило в своём Instagram.

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Уточняется, что соответствующее поручение прокурор Новосибирской области Яков Хорошев направил прокуратуре Советского района города Новосибирска.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства (об оплате труда), достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство науки и высшего образования РФ также разбирается в ситуации с зарплатой старшего научного сотрудника новосибирского института, которая не соответствует уровню из майских указов президента России Владимира Путина.

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Напомним, в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ 8 февраля старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина рассказала Владимиру Путину, что за полный рабочий день получает 32 тыс. рублей в месяц с учётом надбавки. Глава государства поручил разобраться в ситуации.