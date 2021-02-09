Находка, Приморский край, 9 февраля, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В арбитраж Приморского края поступил банкротный иск к АО «Открытый порт Находка». Исковое заявление из-за недочётов оставлено без движения до 24 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск подан ООО «Стройновация» из Москвы 20 января 2021 года. Судья Петрова потребовала предоставить оригиналы документов об уплате госпошлины, оставив иск без движения.

Компания-истец работает в сфере строительства и является банкротом. Актив принадлежит кипрской фирме LIMITED LIABILITY COMPANY BERCHIN LIMITED. В октябре 2020 года «Стройновация» уже обращалась с банкротным иском к этой же компании, но в январе 2021 года арбитраж Приморского края отказал во введении наблюдения за АО «Открытый порт Находка».

«По мнению заявителя, несмотря на то, что заявленная задолженность АО «Открытый порт Находка» в пользу ООО «Стройновация» составляет менее 300 000 руб., должник является несостоятельным, в связи с наличием иной кредиторской задолженности, и имеются основания для признания должника несостоятельным (банкротом)», — отмечалось в материалах дела.

Суд доводы не убедили и требования отклонили.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Открытый порт Находка» учреждено в сентябре 2004 года. Уставный капитал фирмы — 18 млн рублей. Учредителем числится кипрская фирма «СИЛКЕНИО ИНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД».

В 2018 году газета «Ведомости» писала об АО «Открытый порт Находка» в свете переговоров группы «Сумма», управляющей активами бизнесмена Зиявудина Магомедова, и структур миллиардера Дмитрия Босова. Сообщалось, что активом также интересовался Роман Троценко.

Напомним, Босов погиб в мае 2020 года.