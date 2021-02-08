Москва, 9 февраля, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Примерно 20% российских санаториев подготовили курсы по восстановлению переболевших COVID-19, сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Об этом 9 февраля пишут «Известия».

Марина Захарова ИА REGNUM Адыгея

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Эксперт отметил, что программы реабилитации разработаны по рекомендациям Минздрава России, и к лету число здравниц с соответствующими услугами увеличится. Сейчас же предложение превышает спрос.

По мнению Данилова, такое положение дел может быть связано с недостатком средств у жителей России на фоне экономического спада, а также слабой осведомленностью граждан о возможности прохождения курсов реабилитации.

В издании отметили, что спрос на восстановительный программы санаториев растёт примерно на 15−20% каждую неделю. Наибольший интерес вызывают реабилитационные туры в санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и других курортных регионов России.