Амстердам, 9 февраля, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Изучением не менее 15 случаев смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции в Нидерландах занимается центр исследования фармацевтических рисков Lareb. Об этом 8 февраля сообщает издание NL Times со ссылкой на эту организацию.

Pfizer.com

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Двое из умерших были старше 70 лет, а возраст других составлял 85 лет и более. У всех из них имелись серьезные проблемы со здоровьем еще до прививки.

По сведениям Lareb, примерно в половине случаев перед смертью у пациентов отмечались симптомы, которые специалисты идентифицировали как побочные реакции: лихорадка, тошнота и общее недомогание.

Подчеркивается, что указанные эффекты не являются непосредственной причиной летальных исходов, но они могли оказать влияние на состояние здоровье.

Вакцинация в Нидерландах началась 6 января препаратом двух фармкомпаний — американской Pfizer и немецкой BioNTech. Позднее власти королевства заключили соглашение о поставках другой вакцины, разработанной фирмой Moderna из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля общее количество выявленных фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах превысило 1 млн.